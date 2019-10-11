Gebze'de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Genze ilçesinde meydana geldi. Esen Şengül (59) isimli kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Şengül'ün sokakta bulunan evine gitti. Şengül, evine gelen yakınları tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Şengül'ün yakınları panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri Şengül'ün ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirmesinde bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Evde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şengül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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