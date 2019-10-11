0553 313 94 23

Gebze'de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

11 Ekim 2019 Cuma 08:19
Gebze'de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, Kocaeli'nin Genze ilçesinde meydana geldi. Esen Şengül (59) isimli kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Şengül'ün sokakta bulunan evine gitti.

Şengül, evine gelen yakınları tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Şengül'ün yakınları panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polisekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şengül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri Şengül'ün ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirmesinde bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Evde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şengül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:19
  1. Kocaeli'nin Genze ilçesi
  2. Gebze Asri Mezarlığı Morgu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barış Pınarı Harekatı son durum ne? Operasyonda kaç terörist öldürüldü?
    1. Barış Pınarı Harekatı son durum ne?..
    2. Gebze'de şüpheli ölüm! 59 yaşındaki..
    3. Gusül abdesti nasıl alınır tarifi..
    4. Beylikdüzü'nde tır devrildi! Sürücü..
    5. Bir ülkeden daha Barış Pınarı..
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    7. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    9. Manisa'da feci kaza: Yaralılar var
    10. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat..
    11. Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın'dan..
    12. Didim'de yurt dışına kaçmaya çalışan..
    13. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni..
    14. Barış Pınarı Harekatına karşı..
    15. Başkentte otomobil servis aracıyla..
    16. Büyük günahlar neler? Allah katında en..
    17. PKK paçavrası Yeni Yaşam'dan aşağılık..
    18. İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı..
    19. Filistin'den 'Barış Pınarı Harekatı'nı..
    20. Ruslar'dan ABD'li Senatör Lindsey..
    21. Sudan'da OHAL 3 ay daha uzatıldı
    22. Macaristan'dan Barış Pınarı..
    23. Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit
    24. ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik..
    25. Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı..
    26. Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem..
    27. Milley ile Güler telefonda Suriye..
    28. ABD Dışişleri Bakanlığından 'harekatı..
    29. MSB duyurdu! İşte öldürülen terörist..
    30. MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda277..
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Yusuf Kaplan ve Dursun Ali Erzincanlı'dan Arap Birliği açıklaması: Filistin'in aldığı karar...
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!
    Tam ‘milli gazeteci’ olacaktı, özüne döndü! ‘Bidon Kafa’dan skandal harekat yazısı!