Gebze’de halk buluşmaları devam ediyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gerçekleştirilen ‘Halk Buluşması’ toplantısında vatandaşların sorun ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ‘Halk Buluşması’ projesi kapsamında Gebzeli hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Her hafta Çarşamba gününü sadece Gebzeli vatandaşlara ayıran Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hizmet binasında vatandaşları ağırlıyor. Başkan Büyükgöz’e toplantıda Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve ilgili müdürler eşlik ediyor. Toplantıda vatandaşlar problem ve isteklerini dile getiriyor. Vatandaşları dinleyen Büyükgöz ise not alarak çözüm noktasında yetkililere talimat veriyor.