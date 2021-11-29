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Gündem Gebze'de cami çöktü! Yaralılar var
Gündem

Gebze'de cami çöktü! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü. 8 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:39:00 - 2021-11-29 14:42:54
Gebze'de cami çöktü! Yaralılar var

 

 

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskele çöktüi 8 işçi yaralandı.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi’nde yapımı devam eden Merkez Camii’nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4’üne ayakta müdahale edilirken, 4’ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.

 

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