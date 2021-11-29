Gebze'de cami çöktü! Yaralılar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü. 8 işçi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cami inşaatında iskele çöktüi 8 işçi yaralandı.
Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi, Yaşar Doğu Caddesi’nde yapımı devam eden Merkez Camii’nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4’üne ayakta müdahale edilirken, 4’ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi.