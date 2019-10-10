Gebze'de 14 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kavgada sırtına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İş yeri sahibinin elinden yaralandığı kavga sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açılması sonucu iş yerinin önünde bulunan Alihan Şekerli (14) sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada elinden yaralanan iş yeri sahibi Coşkun Ş, hastanede tedaviye alındı. Kavga sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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