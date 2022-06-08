Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir. Başvuru süresi, 8.6.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz Web Ana Sayfasında Link Verilmek Suretiyle Yayımlanacaktır.)

T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve 6 (Altı) Adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları İçin 1 (Bir) Adet Fotoğraf)

YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası)** ya da (e-Devlet Kabul Edilir)

Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**,

Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet Kabul Edilir)

AYDEK Başvuru Sonucu *** (onaylı kopyası)**,

1 adet USB Bellek/CD/DVD (İstenilen Belgeler, Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış)

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