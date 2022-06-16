Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde açık bulunan aşağıdaki kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır.İlgili Kanunun 24/e ve 26.maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

• Başvuru Dilekçesi* (Üniversitemiz Web Ana Sayfasında Link Verilmek Suretiyle Yayımlanacaktır.)

• T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve 6 (Altı) Adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi Başvuruları İçin 1 (Bir) Adet Fotoğraf)

• YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi

• Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası)** ya da (e-Devlet Kabul Edilir)

• Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi (Onaylı Kopyası)**,

• Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet Kabul Edilir)

• AYDEK Başvuru Sonucu *** (onaylı kopyası)**,

• 1 adet USB Bellek/CD/DVD (İstenilen Belgeler ile listesine göre numaralandırılmış şekilde Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflareser)

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