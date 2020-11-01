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Aktüel Gebze Teknik Üniversitesi İzmir'deki depremi inceleyecek
Aktüel

Gebze Teknik Üniversitesi İzmir'deki depremi inceleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:41:59 -
Gebze Teknik Üniversitesi İzmir'deki depremi inceleyecek

KOCAELİ (AA) - Deprem ve etkilerine yönelik araştırmalar yapan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nce, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili çalışma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, deprem araştırmaları, yapıların deprem dayanıklılığı için teknolojiler, erken uyarı sistemleri üzerine yoğun araştırmalar ve çözümler üreten GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün, İzmir depremi çıktıları için harekete geçtiği kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, "GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı Mühendisliği programı öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim İzmir depreminin oluş mekanizmasının ve Seferihisar'da oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) incelenmesine, kuvvetli yer hareketi ölçümlerinin değerlendirilmesine, yıkılan binalarla ilgili bilgi toplanılmasına başlanmıştır. Sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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