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Gebze Müfreze Binası hizmete hazırlanıyor

İtfaiye için kentin pek çok yerine yeni hizmet binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye günün şartlarına uygun müfreze binası yapıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:37
Gebze Müfreze Binası hizmete hazırlanıyor

İtfaiye için kentin pek çok yerine yeni hizmet binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye günün şartlarına uygun müfreze binası yapıyor.


Kocaeli’nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’ne yapıyor. Çalışmaları hızla devam eden binanın tüm katlarda tesviye betonu imalatı tamamlanırken dış cephesi de renklendi. Günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. Bina genelinde alçı sıva ve saten alçı imalatlarına devam eden ekipler, dış cephe mekanik traverten kaplama işine başladı.


Gebze İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı olacak olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak. Yapının inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ederken yapının istinat duvarlarının toprak altında kalan kısımlarının drenaj imalatı tamamlandı. Çatı oluklarındaki eksik kalan kısımları da bitiren ekipler, tüm katların tesviye beton işini tamamladı. Yapının yol cephesi önündeki sabitleştirilmiş dolgu imalatlarına devam edilirken bina genelinde alçı sıva ve saten alçı imalatları başladı. Tüm katlarda asma tavan işine de başlayan ekipler, seramik kaplama işini de hummalı şekilde sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:37
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