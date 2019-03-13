Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı! 1 milyon 700 bin yolcunun ulaşım sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları’nın, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracağını belirterek, “Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları’nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kartal’ın 31 Mart seçimleri için kararını verdiğine inandığını, 19 gün çok koşturacaklarını ifade ederek, 31 Mart akşamı özellikle Kartal’ı takip edeceğini söyledi.

Net 1 saat 10 dakika kazandıracak

İstanbul’un bir ucundan Marmaray ile boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının Türkiye’ye, İstanbul’a ve ilçelere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP’lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul’un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul’un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5’in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz.”

“Denizin altından Avrupa’ya...”

Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300’ünün Türkiye’de üretilmiş olmasıyla da iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, “Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa’ya” diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim raylı sistem hattı

Eskiden tren hatlarının Anadolu yakasında Haydarpaşa, Avrupa yakasında Sirkeci’ye kadar gittiğini hatırlatan Erdoğan, Marmaray’ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdiklerini ifade etti. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kurduklarını aktaran Erdoğan, her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında, orayı da devreye alacaklarını söyledi.

Buradaki TCDD’nin eski banliyö hattının, günümüz İstanbul’unun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzak olduğunu belirten Erdoğan, “Bunun için adeta sıfırdan yapmışcasına bu hattı yeniledik, geliştirdik, yepyeni bir çehreye büründürdük” diye konuştu.

Raylı sistemlerin omurgası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Gebze-Halkalı Banliyö Projesi, İstanbul için sadece bir banliyö demir yolu hattı değil bu hat İstanbul’un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgadır. Marmaray’ı da içinde bulunduran bu hatta hem metro hatlarını hem yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük treni hatlarını birbirine entegre ediyoruz” dedi.

İstanbul’un şehir olduğu günden bu yana dünyanın en büyük ve muazzez kentlerinden biri olduğunu dile getiren Turhan, “Bugün de dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olan İstanbul için tarihin her döneminde büyük projeler düşünülmüştür. Bu noktada bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda göreve geldiğimizden bugüne daha gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıya sahip İstanbul’a ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bu çerçevede yeni projelerle İstanbul’a önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: “İstanbul’u baştan başa donatmakla kalmıyor, konforlu yolculuklara olanak sağlayan ulaşım şebekelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Çevre yollarını yapıyor, İstanbul’u otoyollarla, bölünmüş yollarla örüyoruz. ‘Dünya başkenti İstanbul’a bu da yetmez’ diyoruz.”

‘Demir İpek Yolu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın, Londra’dan Pekin’e kadar uzanacak Demir İpek Yolu’nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirterek, “Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik’i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı’ya kadar buradan devam edecek” dedi. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere yatırımın İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Biz çevreciyiz, naylon poşetle dağıtmayız. Kenevir bez poşette, sizlere çay ikram edeceğim” ifadelerini kullanarak, katılımcılara çay paketleri hediye etti.

1,4 milyar euroya mâl oldu

Bugüne kadar 1,4 milyar euro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nın İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, “Gerek Binali kardeşimi gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum” dedi.

“İki yaka, bir sevda; İstanbul”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları’nın açılmasıyla hem banliyö treni hem de hızlı trenin Üsküdar’dan denizin altından geçerek Avrupa ile Anadolu yakasını birleştireceğini belirterek, “Böylece iki yaka, bir sevda İstanbul’a hizmet edecek” dedi. Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları’nın açılış törenindeki konuşmasında, İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin yıl dönümü ve tren hattı açılışı gibi iki güzelliği birlikte yaşadıklarını söyledi.

Hızlı tren Avrupa yakasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Yeni bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gece-gündüz demeden İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız bu açılış, Marmaray’ın ikinci kısmı. Yani, eskiden beri bildiğimiz Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı’nın, hızlı trene ilavesiyle yeniden yapılmasıdır. Hızlı tren, bugün Pendik’e kadar geliyor. Bu hattın açılmasıyla hem banliyö treni hem de hızlı tren artık Anadolu yakasından Üsküdar’dan denizin altından Avrupa yakasına geçecek. Böylece iki yaka, bir sevda İstanbul’a hizmet edecek.”

İki yıla kadar Edirne’ye ulaşacak

Binali Yıldırım, artık İstanbul’un her tarafından hızlı trenle Ankara ve Konya’ya rahatlıkla gidilebileceğini anlatarak, “Bir, iki yıl sonra Edirne’ye de hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Böylece dünya şehri İstanbul’da İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Marmaray, Avrasya Tüneli ve bu projenin de temelini Cumhurbaşkanımızla attık ve bugün açılışını birlikte yapmaktan büyük bir onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Gebze-Halkalı arası yolculuk 5,7 TL

Gebze-Halkalı hattını kullanan yolcular İstanbulkart ile 5,7 TL ödeme yapacak. En yakın mesafe için 2,6 TL ödenecek. Metrobüsteki uygulama gibi inilen duraktan da ücret iadesi alınacak.