Gebelikte tiroid bezine dikkat

Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Perinatoloji Yandal Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kırbaş, “Tu¨rkiye orta derecede iyot eksikligˆi bo¨lgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle tiroid bezi hastalıkları oldukça sık görülmektedir. Gebelikte tiroid bezi ile ilgili o¨nemli fizyolojik degˆis¸iklikler ortaya c¸ıkar” dedi.

Tiroid hormonlarının gebeliğin sağlıklı ilerlemesi ve fetusun normal gelişimi için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Perinatoloji Yandal Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kırbaş, “Türkiye orta derecede iyot eksikliği bölgesinde bulunmaktadır. Bu nedenle tiroid bezi hastalıkları oldukça sık görülmektedir. Gebelikte tiroid bezi ile ilgili önemli fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar. Birçok tiroid hastalığının tarama ve tanısında anahtar rol oynayan TSH hormonu (Tiroid Stimulan Hormon; Tirotropin) ile gebelik hormonu hCG (human chorionic gonadotropin) yapısal olarak birbirine çok benzer. Yükselen gebelik hormonu, tiroid fonksiyon testlerinin sonuçlarını etkileyebilir, hatta bazen tiroid hastalıklarını taklit edebilir. Bu nedenle gebelikte tiroid fonksiyon testleri değerlendirilirken gebeliğe bağlı değişiklikler göz ardı edilmemelidir” diye konuştu.

"Gebelikte iyot ihtiyacı artar"

Gebelikte hem artan hormon üretimi hem de böbreklerde artan kayba bağlı olarak ihtiyacın arttığını ve bu nedenle yeterli miktarda günlük iyot alımının oldukça önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kırbaş, annede iyot alımı yeterli değilse maternal ve fetal tiroid hormon yapımının olumsuz etkileneceğini, şiddetli yetmezliklerin bebeğin zekâ seviyesini olumsuz etkileyebileceğini açıkladı. Kırbaş, ayrıca tiroid hastalıklarının gebelikte fetal kayıp, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) gibi ciddi problemlere de yol açabileceğini vurguladı.

Tiroid hormonlarının fazla miktarda üretilmesine hipertiroidi, normalden az üretilmesinin de hipotiroidi olarak tanımlandığını bildiren Dr. Kırbaş, “Hipotiroidide genellikle halsizlik, kabızlık, soğuğa karşı tahammülsüzlük, kuru cilt, saç dökülmesi, kas krampları, ödem ve kilo alımı gibi bulgular ortaya çıkar. Bu bulgular özellikle hafif ve belirsiz olduğunda ise gebeliğe bağlı normal değişiklikler olarak yorumlanabilir. Diyetle iyot yetersizliği en önemli hipotiroidi nedenlerinden biridir. Hipertiroidinin önemli belirti ve bulguları ise sinirlilik, ellerde titreme, çarpıntı, terleme, kilo kaybı, sıcağa tahammülsüzlük ve tansiyonda yükselmedir. Tiroid hastalıklarının erken haftalardan itibaren tanısının konulması, gerekli tedavi ve takibinin yapılması gebeliğin sağlıklı ilerlemesi açısından çok önemlidir. Tiroid hastalığı öyküsü olan veya tiroid hastalığı ile ilişkili olabilecek semptomlar tarif eden gebelere gerekli taramalar yapılmalı ve uygun tedavileri almaları mutlaka sağlanmalıdır. Gebe kadınlar için diyetle önerilen günlük iyot alımı 220 mikrogram ve emziren kadınlar icin 290 mikrogramdır. Deniz ürünleri, yumurta, patates, süt, peynir ve yoğurt iyottan zengin besinlerdir. İyotlu sofra tuzu tüketen bir gebenin günde ortalama olarak 100-150 mcg iyot aldığı varsayılırsa, tüm gebelere günlük 100-150 mcg iyot destegi verilmesi önerilmektedir” şeklinde konuştu.