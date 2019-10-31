Gebelikte kuyruk sokumu ağrısı neden olur?
Gebelikte kuyruk sokumu ağrısı en sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer alır. Gebelikte kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Hamilelikte kuyruk sokumu ağrısı doğum belirtisi midir? Kuyruk sokumu ağrısı belirtileri ve nedenleri...
Gebelikte kuyruk sokumu ağrısı en sık karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer alır. Gebelikte kuyruk sokumu ağrısı neden olur? Hamilelikte kuyruk sokumu ağrısı doğum belirtisi midir? Kuyruk sokumu ağrısı belirtileri ve nedenleri...
Kuyruk sokumu; omurganın en alt ucunda, genellikle 4 kemiğin kaynaşmasından oluşan üçgenimsi bir yapıdır. Kuyruk sokumunun görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- tendonlar, bağlar ve kaslar için bir bağlanma yeri oluşturmak
- bazı pelvik taban kaslarının eklenme noktası olmak
- oturma pozisyonundayken kişiyi desteklemek ve dengelemek
Yapılan araştırmalar kuyruk sokumu ağrısının, kadınlarda erkeklere oranla 5 kat daha fazla raporlandığını göstermektedir.
- Kadınlar, pelvik rotasyon miktarını azaltabilen ve kuyruk sokumunu daha fazla hasara maruz bırakan, daha geniş bir pelvik yapıya sahiptir.
- Kadınlar, otururken kuyruk sokumuna daha fazla ağırlık verme eğilimindedir. Bu oturuş bozukluğu, kuyruk sokumunun hasara daha duyarlı hale gelmesine neden olur.
- Doğum sırasında, bebek kuyruk sokumu üzerinde hareket ederken akut hasar geliştirebilirler.
Pelvik kas krampları da kadınlarda artmış kuyruk sokumu ağrısında rol oynayabilir. Fiziksel değerlendirmelerde, kadınlar adet öncesi dönemde büyük oranda artmış kuyruk sokumu ağrısı rapor etmiştir.
Kuyruk sokumu ağrısının olası nedenleri
- Darbe
- Oturmak
- Aşırı kilolu ya da çok zayıf olmak
- Tekrarlayan gerilme hasar
- Doğum sırasındaki travma
- Sinir sıkışması
- Pelvik taban disfonksiyonu
- Levator sendromu
- Zorlanma
- Omurga ile ilgili sorunlar
- Enfeksiyonlar, tümörler, kemik mahmuzları ve büyümeleri