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Spor Arda Turan’dan duygusal mesaj: Çocukların mutluluğu her şeye bedel
Spor

Arda Turan’dan duygusal mesaj: Çocukların mutluluğu her şeye bedel

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde AEK’yi 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Takımının İngiltere’de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, Ukrayna’da savaşın gölgesinde yaşayan çocukların mutluluğuna vurgu yaptı. Genç teknik adam, “Bugün bazı çocuklar bombaların, dronların altında mutlu oldular. Bu bizim için yeterli, bütün dünyadaki başarılara bedel” ifadelerini kullandı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in turnuvada İngiltere'de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmasıyla ilgili soruya, "İstatistikle ilgili mutluyum. Ama biliyorum ki bugün bazı çocuklar bombaların, dronların altında mutlu oldular. Bu bizim için yeterli, bütün dünyadaki başarılara bedel." yanıtını verdi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları AEK maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Turan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sonuna kadar hayallerini, umutlarını taşıyacak bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"BUGÜN BAZI ÇOCUKLAR BOMBALARIN, DRONLARIN ALTINDA MUTLU OLDU"

Duygusal açıdan önemli bir 3 puanla sahadan ayrıldıklarını dile getiren Turan, "Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sonuna kadar hayalimizi, umudumuzu taşıyacak bir galibiyet oldu. O yüzden çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum gönülden." diye konuştu.

Turan daha sonra, Shakhtar Donetsk'in turnuvada İngiltere'de galibiyet alan ilk Ukrayna ekibi olmasıyla ilgili dikkat çeken bir cevap verdi.

"BİZİM İÇİN DÜNYADAKİ BÜTÜN BAŞARILARA BEDEL"

Ukrayna'daki savaşı bir kez daha gündeme getiren Turan, istatistikler yerine bombaların altındaki çocukları mutlu etmenin daha önemli olduğunu söyledi.

Turan, "İstatistikle ilgili mutluyum. Ama biliyorum ki bugün bazı çocuklar bombaların, dronların altında mutlu oldular. Bu bizim için yeterli, bütün dünyadaki başarılara bedel." yanıtını verdi.

 

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