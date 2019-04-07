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Gebelikte kafein tüketmek zararlı mı?

Hamilelik sürecinde anne adaylarının en çok merak ettiği konuların başında gelen kafein tüketimini sizler için derledik.

07 Nisan 2019 Pazar 09:12
Gebelikte kafein tüketmek zararlı mı?

Çay, Türk kahvesi, granül kahve derken gün içinde tüketilen kafein miktarı uzmanların önerdiği değerlerin bir hayli üzerine çıkıyor. Birçok kişi güne kafein almadan başlayamaz. Güne çay ya da kahve ile başlayamayanlar saatler içinde baş ağrısına, halsizlik ve konsantrasyon sorunlarının eklendiğini belirtir.

Migren ataklarını hafifletiyor

Peki, kafein gerçekten bu kadar faydalı mı? Yapılan araştırmalar kafeinin enerji seviyesini arttırdığını, beyni ve merkezi sinir sistemi harekete geçirdiğini ispatlamıştır. Aynı şekilde migren sorunu çekenlerin de haklı çıktığı kanıtlanmıştır. Kafein ilaçlarla birleştiğinde ağrı kesici özellik gösterir. Migren atakları kafein tüketimiyle birlikte şiddetini az da olsa hafifletir. Ayrıca kahve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu da konik ağrıların oluşmasına engel olur.

Hamilelikte kafein tüketimi zararlı mı?

Gebe bir kadının metabolizması yavaşlar. Bu nedenle vücut kafeini daha uzun sürede uzaklaştırır. Ayrıca kafein plasentaya girer ve bebeğin kan dolaşımını olumsuz etkiler. Bu da düşük ve erken doğuma sebep olabilir. Özellikle günlük kafein alımı 200 miligramı geçen annelerin düşük yapma ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu vurguluyor.

Enerji içeceklerinden uzak durulmalı

Uzmanlar, gebelerin günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemesini şiddetle tavsiye ediyor. Bir diğer konu ise enerji içecekleri. Bu tarz içecekler şeker ve kafein bakımından son derece yüksek ürünlerdir. Uzmanlar aynı şekilde gebelerin enerji içeceklerinden de uzak durmasını vurguluyor.

Alternatifler mevcut

İlla gün boyu sıcak bir şeyler yudumlamak istiyorsanız; gebelikte tüketilmesi güvenli olduğu vurgulanan zencefil, nane, limon otu çaylarını tüketebilirsiniz. Elbette, ölçüyü kaçırmamak kaydıyla. Yapılan araştırmalar bu üç çayın hamilelik döneminde güvenle tüketilebileceğini gösterse de siz yine bitki çayı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Türk kahvesini sınırlandırmak önemli

Uzmanların tavsiye ettiği 200 mg ve altındaki değer ise günde 1-2 fincan granül kahve ve 3 fincan açık çaya denk geliyor. Bu konuda da size en doğru yolu doktorunuz çizecektir. Ancak birçok doktor çay tüketimini önerirken, Türk kahvesini gebelik sürecinde haftada iki güne indirgiyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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