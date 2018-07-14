Gebelikte grip aşısı yapmak bebeğe zarar verir mi?

Grip, hamileleri daha çok etkiliyor. Bu nedenle önlem almanın önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu konu hakkında şunları söyledi:

Grip, gebelikte geçirildiğinde, diğer dönemlere göre daha şiddetli geçirilen bir enfeksiyondur. Gerek bağışıklık sistemindeki değişiklikler, gerekse solunum ve dolaşım sistemine binen ekstra yük nedeniyle eskiden ayakta atlatabildiğiniz bu enfeksiyonu çok daha şiddetli geçirirsiniz hatta hastanede yatmanız gerekebilir. Maalesef gebelikte tanısı konmamış ve komplike olmuş olgularda akciğer iltihabı (zatürre) hatta ölüm görülebilir.

Ayrıca grip sırasında görülen yüksek ateş, bebeğinizde sinir sistemi anomalilerine neden olabilir. Ama grip aşısı olursanız hem kendinizi hem de bebeğinizi (koruyucu hücreler kan yoluyla bebeğinize de ulaşacaktır) bu enfeksiyondan koruyabilirsiniz.

Grip, influenza virüsünün neden olduğu solunum yollarını tutan bir hastalıktır.Yüksek ateş, öksürük, göğüs ağrısı, kas ağrısı ve yorgunluk başlıca belirtileridir. (Her gribal enfeksiyonda ateş olmayabilir)

Çocuklarda ve ergenlerde bulantı, kusma da belirtilere eklenebilir.

Gribin yayılması, gripli kişinin öksürme, hapşırma ve konuşması sırasında etrafa yayılan virüs damlacıklarıyla gerçekleşir.

Üstelik bu öyle hızlıdır ki, karşı tarafın hasta olduğunu anlayana kadar enfeksiyon size bulaşmış olabilir. En bulaştırıcı dönem hasatlığın başlangıcından itibaren 5-7 gündür.

Gribe karşı korunmanın ilk adımı aşı olmaktır. Gebelik esnasında olunan grip aşısı hem sizi hem de doğum sonrası birkaç ay süreyle bebeğinizi gribe karşı koruyacaktır. Yapılan çalışmalar sağlıklı bireylerde aşının %60 oranında koruyucu olduğunu göstermiştir. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca gebe kadın güvenle bu aşıyı yaptırmaktadır. Canlı aşı olmadığı için güvenilirdir.(ilk üç ayda bile güvenle yapılabilir) Amerikanın kamu sağlığı ve hastalıkları kontrol etme ve önleme birimi CDC tüm gebelere grip aşısı yapılması gerektiğinin altını çizmektedir.

KİMLER GRİP VE KOMPLİKASYONLU GRİP İÇİN RİSK ALTINDADIR

5 yaşından küçük(özellikle 2 yaş altı) çocuklar

65 yaş üstü yetişkinler

Gebeler

Bakım evinde yaşayanlar

Sağlıkçılar

Eğer gribe yakalandıysanız mutlaka istirahat edin.Eğer öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler de eklenirse veya istirahat etmenize ,yeterli sıvı almanıza rağmen iyileşme bulguları izlenmezse mutlaka hastaneye başvurun.Grip için kullanılacak antiviral ilaçlar ,48 saat içinde başlanırsa, ciddi komplikasyonlardan sizi korur.

Aşı için en ideal dönem ekim ayı sonuna kadar olan dönemdir. Ama grip sezonu nisan ayına kadar sürdüğünden aşı her zaman uygulanabilir. Hastalığın en yaygın olduğu ay ise şubat ayıdır. Aşıdan 2 hafta sonra bağışıklık başlar.

BEBEĞE GRİP AŞISI YAPILAMAZ

Bebeğin korunması çok önemlidir çünkü bebeklerde grip en ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Üstelik altıncı ayına kadar bebeklere grip aşısı yapılamaz. (Bu nedenle evdeki diğer aile bireyleri de aşılanmalıdır.)

Ayrıca bir önceki yıl aşı yaptırmış olsanız bile her yıl yeni etkenler ortaya çıkacağından aşıyı yinelemelisiniz.

Aşı ölü virüslerden elde edildiği için, gebeliğin hangi ayında olduğunuza bakmaksızın aşıyı yaptırmanızda sakınca yoktur.

BUNLARADİKKAT!

Hastaysanız, kırgınlık ve ateşiniz varsa aşı olmak için belirtilerin geçmesini bekleyin.

Daha önce aşı nedeniyle alerjik reaksiyonlar yaşadıysanız, aşı yaptırmayın.

Yumurtaya karşı alerjisi olanlar, aşı sonrası benzer sorunlar yaşayabilir. Bu yüzden bir süre yumurtadan kaçınmak gerekebilir.