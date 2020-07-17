Gebelikte gaz sancısı neden olur, nasıl geçer?

Hamilelik sırasında progesteron hormonu aşırı gaz oluşumunun ana nedenidir. Vücut hamileliği desteklemek için daha fazla progesteron ürettiğinden bağırsak kasları da dahil vücuttaki kasları gevşetir ve bağırsak kaslarındaki yavaş hareketler sindirim yavaşladığı anlamına gelir. Sonuç olarak şişkinlik, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca karın bölgesinde basınç aratarak sindirimin yavaşlamasına neden olabilir. Gebelikte alınan bazı vitaminler (özellikle demir ilaçları) kabızlığa neden olabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

Yemek aralarında bol miktarda su içmek gaz şikayetlerini azaltır.

Suyun bardakla içilmesi tercih edilmelidir.

Pipet veya pet şişeden içilmesi hava yutmaya neden olur.

Soda, kola gibi karbonatlı içeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

Hamilelikte şişkinlik için bol ve rahat kıyafetlerin giyilmelidir.

Dar ve karnı sıkan kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Sakız çiğnerken hava yutulduğundan hamilelikte gaz sorunu olan gebelerin sakız çiğnemekten kaçınılması gerekir.

Yemek sırasında konuşmak hava yutmaya neden olduğundan öğünler sırasında bundan kaçınılmalıdır.

Gaz sorununa karşı bol bol hareket edilmeli, mümkünse düzenli yürüyüş yapılmalıdır.

Gaz şikayetlerini artıran besinlerden; özellikle acılı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Nasıl geçer?

Gebelikte büyük öğünler ve yemeklerde alınan sıvı midedeki şişkinliği artırır. Hamilelik süresince öğünler küçük tutulmalı, sıvılar öğün aralarında alınmalıdır. Gaz yapıcı yiyecekler kişinin bünyesine göre farklılık gösterebilir.

Anne adayı kendinde gaz sorununa yol açtığını bildiği yiyecekleri tüketmekten kaçınmalıdır.

Kızartmalar, yağlı ve ağır yiyecekler, baklagiller ve gazlı içecekler gaz yaptığı bilinen yiyeceklerdir.

Gaz sorunu yaşayan hamileler çok fazla olmamak kaydı ile rezene ve anason gibi bitkilerden yararlanabilir.