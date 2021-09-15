Gebelikte cilt bakımı önemli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük cilt bakım formüllerinin içeriğinin tamamen doğal ve temiz olması gerektiğinin altını çizdi. Küçük, gebe ve emziren annelerin tercihinin tamamen doğal güneş koruyucu ve cilt bakım ürünlerinin olması gerektiğini belirterek, “Gebe ve emzirenler güneş koruyucu krem tercih ederken kimyasal filtre yerine mineral filtre içermesine dikkat etmelidir” dedi.

Küresel ısınma sebebi ile her mevsimde güneşin zararlı olduğunu dikkat çeken Dr. Zahide Küçük, “Ozon tabakasının incelmesiyle, sadece yaz mevsiminde değil her mevsimde, güneşin zararlı ultraviyole ışınları bize daha fazla ulaşır hale geldi. Bu sebeple günlük cilt bakım rutininde güneş koruyucu kremler de yer almalı. Güneşin sebep olduğu yanıklarının, kalıcı lekelerin, kırışıklıkların ve diğer zararlı etkilerinin önüne geçmek için doğal formüllerden oluşan güneş koruyucu kremlerin kullanımı önemli bir konu” diye konuştu.

Gebelik sürecinde cildin hassaslaştığının altını çizen Küçük, “Gebe ve emzirme döneminde annelerin vücutlarında yaşanan hormonal değişiklikler; akne, leke, yağ-nem dengesinin bozulması, çatlaklar ve diğer cilt problemlerinde görülme sıklığını artırıyor. Bu süreçte yaşanabilecek problemler cildin yapısı, genetik özellikler, hormonlardaki değişimi cildin tolere edebilmesi gibi etkenlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bireyin bu süreçte cilt bakımına gösterdiği özen bu cilt problemlerini giderme hızını etkiliyor. Gebelik süresince cilt hassaslaşır ve kurur. Cildin nemini geri kazanması için doğal bitkisel yağlardan zengin doğal formüller tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.