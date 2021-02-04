Hormon düzeyleri, çoğul gebelik, ilk hamilelik, ağır kokular, stres, vitamin ve mineral eksikliği, hareketsizlik, yağlı yiyecekler gibi nedenlerle görülen hamilelikte mide bulantısı hamileliğin kaçıncı ayına kadar devam eder?

Gebelikte bulantı ne zaman geçer?

Gebelikte bulantı ve kusma, genellikle sabah bulantısı olarak bilinen, erken gebelikte çok yaygındır. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir ve bazı kadınlar gün boyu hasta hisseder. Bulantı ve kusma gebeliğin ilk belirtilerinden biri olabilir ve genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar. Günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir ve çoğu kadın için gebeliğin 12. haftasından sonra sona erer.

Sabah bulantısı size veya bebeğinize zararlı değildir, ancak aşırı kusma, dehidrasyon (susuzluk) ve yetersiz beslenme sonucunda gebelik hastalığı olarak bilinen hiperemezis gravidaruma sahip olabilirsiniz.

Hiperemezis gravidarum, olası besin eksikliği ve elektrolit dengesizlikleri nedeniyle ciddi ve tedavi edilmezse size ve bebeğinize zarar verebilecek bir durumdur.

Bazen idrar yolu enfeksiyonları (İYE) da bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bir İYE genellikle mesaneyi etkiler, ancak böbreklere yayılabilir.