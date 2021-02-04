  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Gebelikte bulantı ne zaman geçer?
Kadın - Aile

Gebelikte bulantı ne zaman geçer?

Hamilelik döneminde mide bulantısı tüm hamile kadınların yaklaşık %75’ini etkileyen bir durumdur. Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Gebelikte mide bulantısı hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-04 23:01:00 -
Gebelikte bulantı ne zaman geçer?

Hormon düzeyleri, çoğul gebelik, ilk hamilelik, ağır kokular, stres, vitamin ve mineral eksikliği, hareketsizlik, yağlı yiyecekler gibi nedenlerle görülen hamilelikte mide bulantısı hamileliğin kaçıncı ayına kadar devam eder?

Gebelikte bulantı ne zaman geçer?

Gebelikte bulantı ve kusma, genellikle sabah bulantısı olarak bilinen, erken gebelikte çok yaygındır. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir ve bazı kadınlar gün boyu hasta hisseder. Bulantı ve kusma gebeliğin ilk belirtilerinden biri olabilir ve genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar. Günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir ve çoğu kadın için gebeliğin 12. haftasından sonra sona erer.

Sabah bulantısı size veya bebeğinize zararlı değildir, ancak aşırı kusma, dehidrasyon (susuzluk) ve yetersiz beslenme sonucunda gebelik hastalığı olarak bilinen hiperemezis gravidaruma sahip olabilirsiniz.

Hiperemezis gravidarum, olası besin eksikliği ve elektrolit dengesizlikleri nedeniyle ciddi ve tedavi edilmezse size ve bebeğinize zarar verebilecek bir durumdur.

Bazen idrar yolu enfeksiyonları (İYE) da bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bir İYE genellikle mesaneyi etkiler, ancak böbreklere yayılabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Gündem

Ankara'da sürpriz görüşme! Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Başkent Ankara'da sürpriz bir görüşmenin hareketliliği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de MHP Genel Başkanı Devlet Ba..
Cesedi bulunan 4 gencin ölüm nedeni belirlendi
Aktüel

Cesedi bulunan 4 gencin ölüm nedeni belirlendi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda cesedi bulunan 4 gençten birinin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği, diğerlerinin ..
Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu
Gündem

Almanya'dan bomba Türkiye itirafı! Yunan rahatsız oldu

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in Türkiye hakkındaki bomba itirafları Yunanistan'ı rahatsız etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay