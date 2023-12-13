Gebelikte bu yüzden direnç düşüyor!

Gebelikte üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Deniz Kulaksız, “Gebelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin bir miktar baskılanmasına neden olabilir, bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnci azaltabilir” dedi.

Gebelikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE), hamile kadınların yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın bir durum olduğuna dikkat çeken Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Deniz Kulaksız, bu enfeksiyonların genellikle virüsler veya bakteriler nedeniyle burun, boğaz ve sinüsleri etkilediğini söyledi.

Doç. Dr. Kulaksız, “Gebelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler, bağışıklık sisteminin bir miktar baskılanmasına neden olabilir, bu da üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnci azaltabilir” şeklinde konuştu.

“Stres enfeksiyonlara yatkınlığı artırıyor”

Gebelerde ÜSYE'nin belirtilerinin hamile olmayanlarda görülenlerle benzer olduğunu ancak genellikle daha şiddetli ve uzun sürebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Kulaksız, “Bu belirtiler arasında burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, yorgunluk ve ateş bulunur. Hamilelik sırasında bağışıklık sisteminin zayıflaması, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirme eğilimi ve artan stres, bu enfeksiyonlara daha yatkın olmalarına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Gebelerdeki ÜSYE tedavisinde genellikle semptomatik yani belirtileri hafifletmeye yönelik tedaviler uygulandığını belirten Doç. Dr. Kulaksız, şu bilgileri paylaştı:

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“Gebelerdeki ÜSYE tedavisinde parasetamol veya ibuprofen gibi ağrı kesiciler ateş ve ağrıyı azaltmada kullanılabilir. Öksürük şurupları öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Burun spreyleri ise burun tıkanıklığını ve akıntısını azaltabilir. Ancak, her ilaç kullanımı öncesinde doktorla görüşmek önemlidir.”

Gebelerde ÜSYE'nin komplikasyonları olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kulaksız, “Potansiyel komplikasyonları arasında zatürre, bronşit, menenjit ve kalp hastalığı bulunabilir. Ayrıca, bu enfeksiyonlar düşük riskini artırabilir. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında veya şiddetlendikçe bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir” dedi.

“Dinlenme ve bağışıklığı güçlendirmek önemli”

Gebelerde ÜSYE'den korunmak için alınabilecek önlemler arasında düzenli ellerin yıkanması, kalabalık yerlerden kaçınılması, hasta insanlardan uzak durulması ve sağlıklı bir yaşam tarzının sürdürülmesinin yer aldığını işaret eden Doç. Dr. Kulaksız, yeterince dinlenmenin ve sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirebileceğinin altını çizdi.

Gebelik sırasında ÜSYE’nin genellikle bebeğin gelişimini etkilemeyeceğini, ancak doğumdan sonra enfeksiyon kapma riskini artırabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Kulaksız, “Tedavi için kullanılan ilaçlar genellikle bebeğe zarar vermez, ancak her durumda doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Gebelerde ÜSYE'nin tedavisi, bireysel duruma ve semptomlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunu durumunda, bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmek ve uygun tedaviyi belirlemek önemlidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.