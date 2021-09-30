Gebelikte bazı testler hayati önem taşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş, gebelik sürecinde bazı testlerin hayati önem taşıdığını belirtip mutlaka yapılması gereken testlerden bahsetti.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Savaş Karakuş, gebelik sürecinde yapılacak bazı testlerden sonra tedavi ihtiyacı doğabileceğini belirtip “Bu 40 hafta süren yolculukta sizin ve bebeğinizin birbirinize ve yaşayacağınız tüm değişikliklere alışacağınız bir süre olacaktır. Annelerin sağlıklı bir gebelik geçirmeleri için gebelikleri boyunca bazı testleri yaptırmaları gerekir. Bu testler hem bebeğin hem de annenin gebelik sürecini, sağlıkla geçirmesine yardımcı olmaktadır. Bu testler sonucuna göre, bazı durumlarda tedavi olanağı sağlanabilir” dedi.

Gebelik testine rağmen ultrasonda gebelik gözükmeyebilir

Karakuş, gebelikte ilk yapılması gereken testin HCG testi olduğunu söyleyerek, “Gebelikte ilk yapılması gereken test, hCG dir. Bu test, kanda gebelik testidir. Test hem gebeliğin olup olmadığını hem de dış gebeliğin ayırt edilmesinde önemlidir. Başlangıçta pozitif çıkan gebelik testine rağmen ultrasonda gebelik gözükmeyebilir. Kan grubu tayini, kan sayımı ile biyokimya testleri annenin mevcut sağlık durumunun değerlendirilmesi için önemlidir. Annenin kan gurubu, Rh negatif babanın kan gurubu, Rh pozitif olduğu durumlarda, indirekt Coombs ( kan uyuşmazlığı) testi yapılmalıdır. Tiroid hastalığı, hem annenin sağlığı hem de bebeğin gelişimini açısından önemli olduğundan serbest T4 ve TSH testi gereklidir. Gebelikte, hem anneyi hem de bebeği etkileyebilen enfeksiyonlar için tarama testi yapılması gereklidir. Bu testler; Hepatit B, Hepatit C, HIV, VDRL, sifiliz, Tokoplazma, CMV, Rubelladır. Bu enfeksiyonlar, düşük, ölü doğum, erken doğum, büyüme geriliği, konjenital malformasyonlar, doğumda veya doğum sonrasında görülen akut hastalıkla sonuçlanabilmeleridir. Gebeliğin her muayenesinde, tam idrar tahlili yapılmadır; çünkü hamilelik sürecinde test ile saptanan semptom vermeyen idrar yolu enfeksiyonları, düşükler, erken doğum tehdidi, suların erken gelmesine neden olabilir” dedi.