Gebelikte baş ağrısı nedenleri nelerdir?
Baş ağrısı, gebelikte sıkça rastlanan bir durumdur. Peki, gebelikte baş ağrısına neden olan etmenler nelerdir?13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:56
Baş ağrısı, hamile kadınları etkileyen en yaygın sorunlardan biridir. Baş ağrısı genellikle vücudunuzda gerçekleşen hormonal değişiklikler nedeniyle oluşur. Ve bazı kadınlar için belirtiler oldukça şiddetli olabilir. Hamileliğin son altı ayı içinde baş ağrıları geriler ve iyileşme yaşanır.
HAMİLELİKTE BAŞ AĞRISI NEDENLERİ
Hamilelikte baş ağrısının ana nedeni, hormon dalgalanmalarının olduğu bir süreçten geçmenizdir. Baş ağrısı şikayeti genellikle boynun arka kısmında veya başınızın her iki yanında donuk, sabit bir ağrı olarak hissedilir. Zaman zaman sizi çok rahatsız eden bir ağrı olabilir. Eğer hamilelik öncesinde de şiddetli baş ağrısı bulunuyorsa, hamilelikte daha kötü hale gelebilir. Diğer nedenler şunlardır:
HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER
Uzmanlar, hamilelikte baş ağrısı şikayetinin nedenini tam olarak bulmuş değiller. Hamilelikte değişen hormon düzeylerinin baş ağrısına neden olabileceği konusunda ise hemfikirlerdir. Progesteron, boyun ve baş da dahil olmak üzere, rahimdeki kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olan bir hormondur. Bu nedenle, bu damarlar yoluyla kan akışı artar ve baş ağrısına neden olur. Ayrıca baş ağrısının başka bir nedeni, ilk trimesterde vücudunuzda kan dolaşımının ve kan hacminin artışı da olabilir.
KAN BASINCI DEĞİŞİKLİKLERİ
Hamilelikte baş ağrısının başka bir nedeni, kan basıncında meydana gelen değişikliklerdir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hamilelik öncesinde baş ağrısı ya da migren varsa, hamileliğin erken dönemlerinde baş ağrısı ile daha sık karşılaşabilirsiniz. Ancak bazı kadınlar hamile kaldıktan sonra baş ağrısı sıklığı ve şiddetinin azaldığını belirtmekteler.
DİĞER NEDENLER
Hormonal değişiklikler ve kan basıncı değişikliklerinin dışında, hamile kadınlarda baş ağrısına katkıda bulunan daha birçok neden vardır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
Dehidrasyon
Yorgunluk
Migren
Stres
Düşük kan şekeri
Göz yorgunluğu
Açlık
Temiz hava eksikliği
Uyku eksikliği
Fiziksel egzersiz eksikliği
Depresyon
Eğer sigarayı bırakmaya veya kafein alımını azaltmaya çalışıyorsanız, bu zararlı faktörlere karşı yoksunluk baş ağrısına neden olabilir.
Elmacık kemikleri arkasındaki alanı etkileyen baş ağrısı, sinüs tıkanıklığı nedeniyle olabilir.
Hamileliğinin son dönemlerinde baş ağrısı yaygın görülen bir semptom değildir. Ancak, son aylarda da baş ağrısı devam ediyorsa, preeklampsi veya yüksek tansiyon gibi daha ciddi sorunların bir göstergesi olabilir. Eğer baş ağrısı üçüncü üç aylık dönem boyunca da rahatsızlık veriyorsa, doktorunuzla konuşun. Özellikle ağrı başın ön kısmını etkiliyorsa, mide bulantısı ya da görüntü kaybı yaşanıyorsa mutlaka doktorunuza başvurun.
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