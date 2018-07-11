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Gebelik testi evde nasıl yapılır?

Evde gebe olup olmadığınızı eczaneden satın alacağınız idrar testleriyle anlayabilirsiniz. İşte detaylar...

11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
Gebelik testi evde nasıl yapılır?

Eczaneden hamilelik testi satın alarak evde idrarınızla hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

İlk olarak hamilelik testinin kullanma talimatını güzelce okuyun. Daha sonra temiz bir kaba idrarınızı yapıp testin içerisinden çıkan damlalıkla bu idrardan bir miktar çekin.

Damlalıktaki idrarı hamilelik testindeki gerekli yere akıtın.

Testin kullanma talimatında yazan bekleme süresi boyunca bekleyin. Bu süre genellikle 1 ila 5 dakika arasındadır.

Eğer testin ekranında tek kırmızı çizgi görürseniz bu hamile olmadığınızı gösterir. Çift çizgi çıkarda hamilesiniz demektir. Eğer hiç çizgi yoksa testin bozuk olduğunu anlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 16:59
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