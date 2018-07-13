Gebelik şekeri nedir?

GEBELİK ŞEKERİNDE YÜKSEK RİSK TAŞIYAN KİŞİLER:

Obez olanlar

Daha önceki gebeliklerinde gebelik şekeri durumu bulunanlar,

İdrarla glikoz atımı(glikozüri) olanlar,

Ailesinde yoğun olarak şeker hastası bulunan bireyler,

35 yaş ve üzerinde hamile kalanlar,

Gebelik sırasında aşırı kilo alan bireylerdir.

Gebelik şeker hastalığı riskini arttıran bir süreçtir. Gebelikte hormon salgılayan bir bez olan pankreasın fonksiyonları değişir.

Gebelik sebebiyle artan insülin ihtiyacını pankreasın karşılayamaması nedeniyle glikoza karşı duyarlılık oluşur.

GEBELİKTE ŞEKER HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKLERİ:

Pankreastan salgılanan ve vücuttaki kan şekerini düzenleyen glukagon ve insülin hormonlarının oranının değişmesi,

Gebelik nedeniyle artan kortizol, östrojen, progesteron gibi hormonların yükselmesi

GEBELİK ŞEKERİNİN ANNE ADAYI İÇİN TEHLİKELERİ:

Annede böbrek enfeksiyonu oluşma riski artar.

Vajinada mantar gelişebilir.

Gebelik şekeri geçiren annelerde doğumdan sonra şeker hastalığına yakalanma oranı yükselir.

Bu sebepten doğumdan sonra şeker testi yaptırmaları önemlidir.

GEBELİK ŞEKERİNİN BEBEK İÇİN TEHLİKELERİ:

Yüksek kan şekeri nedeniyle bebeğin anne karnında ölme riski artar.

Kan şekeri yüksekliği bebeğin normalden iri olmasına sebep olur.

Doğumdan hemen sonra bebekte hipoglisemi(şeker düşmesi) tablosu gelişme riski artar.

Bebekte oksijen azlığı gelişme oranı normal bir gebelik yaşayan anneye oranla daha yüksektir.

Gebelik şekeri oluşan anne adayında ilk uygulanan tedavi kişiye özel olarak hazırlanan dengeli beslenme ve egzersiz programıdır.

Beslenme ve egzersizle anne adayında yüksek olan kan şekeri düşürülemiyorsa insülin tedavisine başlanır.

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