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Aktüel Gebeliğin 5. ayında doğum kanalına giren bebeğin konumu müdahaleyle düzeltildi
Aktüel

Gebeliğin 5. ayında doğum kanalına giren bebeğin konumu müdahaleyle düzeltildi

Antalya'daki operasyonu gerçekleştiren ekipten Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız: - "Doğum kanalına giren bebeğin zarını içeriye doğru ittik. Böylece bebeğe, rahim içinde olması gereken pozisyonu aldırdık" - Anne Gamze Tekeli: - "Bebeğim hala karnımda ve kalp atışını hissedebiliyorum. Çok mutluyum"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:15:26 -
Gebeliğin 5. ayında doğum kanalına giren bebeğin konumu müdahaleyle düzeltildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, hamileliğin 5. ayında doğum kanalına giren bebeğe müdahale edilerek yaşaması sağlandı.

Gamze Tekeli (29), hamileliğinin 5. ayında kasık ağrıları ve kasılma şikayetiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Muayene sonunda annenin rahim ağzının kısmi olarak açıldığı, kesenin bebekle beraber doğum kanalına girdiği görüldü.

Ailenin onayıyla ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız ile ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir, harekete geçti.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından bebek, anne karnında olması gereken konuma geri getirildi.

- Bundan sonraki süreç önemli

Operasyonla ilgili bilgi veren Yıldız, bebeğin hayata tutunması için hiç vakit kaybetmeden harekete geçtiklerini söyledi.

Annenin göbeğinin alt kısmından bir iğne yardımıyla bebeğin suyunu dışarıya çıkarttıklarını anlatan Yıldız, "Doğum kanalına giren bebeğin zarını içeriye doğru ittik. Böylece bebeğe, rahim içinde olması gereken pozisyonu aldırdık. Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Sürecin yakından takipçisi olacağız. Savaşçı bir ruha sahip olan bebeğimizin ailesine sağlıklı şekilde kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Doktorlardan Çimşir de zorlu bir operasyonu geride bıraktıklarını, bir doktor olarak çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anne Tekeli ise daha önce bir düşük gerçekleştirdiği için bebeğini kaybetmekten çok korktuğunu kaydetti.

Yaşadığı travmaya rağmen tekrardan bebek sahibi olmak istediğini aktaran Tekeli, "Henüz gebeliğimin beşinci ayındaydım ve bebeğim karnımda tutunamıyordu. Eşimle birçok kliniğe başvuruda bulunduk. Bizlere bu durumun düşükle sonuçlanacağını söylediler. Son umut buraya geldik. Bebeğim hala karnımda ve kalp atışını hissedebiliyorum. Çok mutluyum." dedi.

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