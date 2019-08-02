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Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurban pazarlarına getirilen kurbanlıkların fiyatlarını araştırmaya başladı. Hangi hayvanlardan kurban kesilir? Kurbanlık hayvan nasıl alınır? Kurban alırken nelere dikkat edilir? Kurban aldım keseceğim kurban gebe olduğu anlaşıldı. Peki Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

02 Ağustos 2019 Cuma 17:51
Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurban pazarlarına getirilen kurbanlıkların fiyatlarını araştırmaya başladı. Hangi hayvanlardan kurban kesilir? Kurbanlık hayvan nasıl alınır? Kurban alırken nelere dikkat edilir? Kurban aldım keseceğim kurban gebe olduğu anlaşıldı. Peki Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir? Kurbanlık hayvanın kurban edilmeden önce doğurması durumunda ne yapılmalıdır?

Gebe hayvanların kurban olarak da etlik olarak da kesilmesi uygun değildir. Ancak kesilmesi durumunda da kurban ibadeti yerine gelmiş olur. Kurban edilmek üzere belirlenen gebe bir hayvan kurban edilmeden yavrulayacak olursa iki yol izlenir: Ya o yavru da annesiyle birlikte kesilir, fakat sahibi etini yemez, yoksullara verir. Yerse kıymetini sadaka olarak vermelidir. Ya da kesilmez ve yavrunun kendisi ya da değeri fakirlere sadaka olarak verilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 466-467).

Yavru, anne rahminde iken anne kesilirse, bu yavrunun etinin yenilip yenilmeyeceği konusu fukaha arasında ihtilaflıdır. Bu yavrunun eti İmam Ebû Hanîfe’ye göre yenilmez, İmam Şâfiî, Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre yaratılışı tamamlanmışsa yenilir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 153).

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:51
  1. Gebe hayvanın kurban edilmesi caiz midir?
  2. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
  3. Kurbanlık hayvan nasıl alınır?
  4. Kurban alırken nelere dikkat edilir?
  5. gebe hayvan eti yenir mi
  6. kurbanin gebe olmasi
  7. lohusa hayvanın eti yenir mi
  8. rüyada kurbanın hamile olması
  9. kısır inek kurbanlık olur mu
  10. hangi hayvan kurbanlık olmaz diyanet
  11. buzağı kesmek caiz mi
  12. kurbanlık hayvanın sütü sağılır mı diyanet

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