GE ve Fina Enerji, Türkiye’de 193 megavat gücünde rüzgar santralleri kuracak

ANKARA (AA) - GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji'nin Türkiye’de 193 megavat gücünde rüzgar santralleri kuracağı bildirildi.

GE Yenilenebilir Enerjiden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kurulumun Fina Enerji’nin Türkiye’de bulunan Bağlama, Tayakadın, Yalova ve Pazarköy rüzgar santraller için yapılacağı belirtildi.

Toplam 193 megavat kapasiteye sahip projelerin 195 bin evin enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceği bilgisine yer verilen açıklamada, bu projelerde kullanılacak 156 kanadın üretiminin GE'nin İzmir, Bergama'daki LM Wind Power fabrikasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Proje kapsamında 10 yıllık servis anlaşmasının da yer aldığı vurgulanan açıklamada, "GE’nin Türkiye’de bulunan kurulu rüzgar enerjisi gücü 1,2 gigavata ve Türkiye’de ürettiği rüzgar türbini sayısı 500’e ulaştı. Bu rakam, GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerjinin bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiği 350 megavat rüzgar santralini de içeriyor. Buna ilave gelecek olan dört yeni proje GE’nin Türkiye’deki mevcudiyetini daha da sağlam hale getirecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fina Enerjinin bünyesinde yer aldığı Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulu kapasitemizi 350 megavattan 543 megavata yükseltecek olan yeni rüzgar santrali projelerimizi gerçekleştireceğimiz için heyecanlıyız. Bağlama Projesi, bugüne kadar yapılan rüzgar santrali yatırımları arasında Türkiye’nin en doğusunda yer alan proje olma özelliğine sahip olacak. Bu bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkı sunmaktan ayrıca gururluyuz. GE ile olan ortaklığımızı devam ettirmenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgar Türbini Grubu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi Manar Al-Moneef de şunları kaydetti:

"Türkiye’ye yatırım yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olarak GE, ülkede istihdam yaratmaya ve enerji sektöründe yüksek teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya kararlılıkla devam ediyor. Fina Enerji ile yeniden iş ortaklığı yapmaktan ve GE’nin Türkiye’nin rüzgar hızına ve coğrafyasına uygun özelliklere sahip yüksek teknolojili 3 megavat rüzgar türbini platformlarının kullanılacağı bu heyecan verici projelerde birlikte çalışacak olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz."