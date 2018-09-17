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GBT kontrolünde ortaya çıktı! 11 yıl hapis cezası bulunan suçlu yakalandı

Nevşehir'de polis ekiplerinin devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan ve yapılan GBT kontrolünde kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan suçlu tutuklanıp cezaevine gönderildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:30
GBT kontrolünde ortaya çıktı! 11 yıl hapis cezası bulunan suçlu yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 11 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

SİLAHLI YAĞMA SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 11 YIL HAPİS

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan polis merkezi amirliği ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde yapılan devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan A.N.’nin GBT kontrolü yapıldı. Yapıla GBT kontrolü sonrasında silahlı yağma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.N. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:30
  1. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Kale Şehit İsmail Arslan polis merkezi
  3. Mehmet Akif Ersoy caddesi
  4. GBT kontrolü
  5. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi

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