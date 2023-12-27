Gazze'yi savunan yahudi okul müdürüne linç girişimi!
İsrail'de bir yahudi okul müdürü, sosyal medya hesabından paylaştığı Gazze mesajı sebebiyle linç edilmek istendi.
Yahudi okul müdürü mesajında, Gazze’deki insani durumu eleştirerek katliama dikkat çekti.
Okul müdürü öğrenciler tarafından linç edilmek istendi. Öte yandan Gazzeli masumları savunan yahudi müdürün görevinden de uzaklaştırıldığı belirtildi.
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