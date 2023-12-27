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Gündem Gazze'yi savunan yahudi okul müdürüne linç girişimi!
Gündem

Gazze'yi savunan yahudi okul müdürüne linç girişimi!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 22:47:00 - 2023-12-27 23:04:11

İsrail'de bir yahudi okul müdürü, sosyal medya hesabından paylaştığı Gazze mesajı sebebiyle linç edilmek istendi.

Yahudi okul müdürü mesajında, Gazze’deki insani durumu eleştirerek katliama dikkat çekti.

Okul müdürü öğrenciler tarafından linç edilmek istendi. Öte yandan Gazzeli masumları savunan yahudi müdürün görevinden de uzaklaştırıldığı belirtildi.

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