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Dünya Gazze'yi kana bulayan İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Gazze'yi kana bulayan İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-05-29 23:12:00 -
Gazze'yi kana bulayan İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail, Suriye'ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Katil İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basınının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Suriye'nin Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kaynak, "Saat 19.30 sularında, İsrail düşmanı Lübnan toprakları yönünden bir hava saldırısı başlatarak, merkezi bir bölgeyi ve Baniyas'taki bir konut binasını hedef aldı. Saldırıda, bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı" dedi.

Suriye basını, daha önce hava savunma sistemlerinin Humus üzerinde "düşman hedefleri" vurduğunu bildirmişti.

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Yorumlar

TC Bursa

Katil İsrail'e bu cesaret nasıl geldi? Göz göre göre geldi. Arap baharı ile geldi, BOP ile geldi. Irak, Libya, mısır, Suriye bunlar boşuna karıştırılıp,zayiflatilmadi. Eğer karıştırılan ülkeler güçlü olsaydı katil cesaret edemezdi. Hani Suriye'de cuma namazı kilacaktik ya.!! Bizimkiler cuma namazı kilamadi ama maalesef Gazze de,refah ta on binlerce cenaze namazı kılınıyor. Şimdi çıkıp kürsülerde atıp tutmasınlar.

Salih

Allah CC lanati ABD nin üzerine ölsün ABD sayesinde Allah CC lanetini kazanan yahudi terörist İsrail müslümanları şehit ediyor Allah CC bu katıl surularini Yok eylesin amin amin amin
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