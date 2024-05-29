Gazze'yi kana bulayan İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail, Suriye'ye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Katil İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basınının askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, İsrail'in Suriye'nin Baniyas kentine düzenlediği hava saldırısında 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kaynak, "Saat 19.30 sularında, İsrail düşmanı Lübnan toprakları yönünden bir hava saldırısı başlatarak, merkezi bir bölgeyi ve Baniyas'taki bir konut binasını hedef aldı. Saldırıda, bir kız çocuğu öldü ve 10 sivil yaralandı" dedi.
Suriye basını, daha önce hava savunma sistemlerinin Humus üzerinde "düşman hedefleri" vurduğunu bildirmişti.
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