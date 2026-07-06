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Gündem Gazze'ye sağlık desteği: İlaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı
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Gazze'ye sağlık desteği: İlaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
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Gazze'ye sağlık desteği: İlaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı

Sadakataşı Derneği, Gazze'deki sağlık hizmetlerine destek amacıyla bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırdığı Gazze’ye sağlık yardımları ulaştırılmaya devam ediyor. Sağlık ve Medeniyet Derneğinin de desteğiyle Gazze'deki Sağlık Bakanlığına 3 milyon lira değerinde ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı.

Yardımlar Şifa Hastanesinde bulunan Bakanlık yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, "Siyonist rejimin soykırım gerçekleştirdiği Gazze halkına tüm imkanlarımızla insani yardım ulaştırıyoruz. Bugün de Sağlık ve Medeniyet Derneğinin destekleriyle Gazze Sağlık Bakanlığına binlerce kutu ilaç ve tıbbi malzeme teslim ettik. Kardeş Gazze halkının yaralarını sarmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, Gazze için başlatılan yardım çalışmalarına derneğin internet sitesinden bilgi alarak destek olabiliyor.

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