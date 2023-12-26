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Gündem Alçaklar Gazze'ye gönderilen yardımları yakıyorlar!
Gündem

Alçaklar Gazze'ye gönderilen yardımları yakıyorlar!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:59:00 - 2023-12-27 00:19:13

Siyonist İsrail askerleri Gazze'ye gönderilen insani yardımları yaktıkları bir videoyu paylaştı.

Gazze'deki Filistinlilere gönderilen erzak ve ilk yardım malzemelerinin yakıldığı öğrenildi.

Bir yahudi askeri, yardım malzemelerini yaktıkları görüntüleri paylaştı.

Alçak siyonist, yardım malzemelerini ısınmak için yaktıklarını da söyledi.

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