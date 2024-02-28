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Gündem Gazze'ye gönderilen yardım tırları içeri alınmayınca kilometrelerce kuyruk oluştu!
Gündem

Gazze'ye gönderilen yardım tırları içeri alınmayınca kilometrelerce kuyruk oluştu!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 22:55:00 - 2024-02-28 23:11:13

Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüler paylaşıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, bölgeye yeterli sayıda yardım hala ulaştırılamıyor.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı.

Egeland, korkunç insani krizin çözülebilmesi için İsrail'in yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi gerektiğini belirterek, "Yüzlerce yardım tırı Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarında açlıktan ölmek üzere olan sivil halka yardım götürmek üzere Gazze'ye geçmek için sırada bekliyor. İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı. Sistem bozuk ve İsrail masumların iyiliği için bunu düzeltebilir” dedi.

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