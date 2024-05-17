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Avrupa Gazze’ye desteğe tahammülleri yok
Avrupa

Gazze’ye desteğe tahammülleri yok

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:43:00 -
Gazze’ye desteğe tahammülleri yok

Duisburg kentinde, Filistin’in İsrail karşısında direnişini savunan ‘Duisburg Filistin Dayanışması Derneği’ üyelerine baskın düzenlendi. Derneğe yasak getirildi

Almanya'nın Duisburg kentinde, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekip Filistin'i savunan dernek yasaklandı. Dün sabah derneğin dört yöneticisinin evlerine ülkede faaliyeti yasaklanan Hamas'ın destekçisi oldukları gerekçesiyle sabah saat 06.00'da baskın düzenlendi. NRW İçişleri Bakanlığı'nca derneğin mal varlığına el konulduğu açıklandı.

ÜYELERİ TAKİBE ALMIŞLAR

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, baskın sonrası yaptığı açıklamada, "Dernek, terör örgütü Hamas'ın İsrail'e karşı silahlı mücadelesi de dahil olmak üzere Filistin direnişinin her biçimini açıkça savunuyor. Demokrasimiz bugün düşmanlarına haddini bildirmiştir" açıklaması yaptı. Baskın sonrası dernek üyelerinin tümünün izlendiği de ortaya çıktı. DÜSSELDORF

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