Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı
Soykırımcı İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzelilerin naaşları morglarda yer kalmadığı için hastane bahçelerine bırakılıyor. Dün gece Gazze’de yağan yağmur yer kalmadığı için dışarıya bırakılan Gazzelilerin cesetlerinin üzerine yağdı.
Soykırımcı İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzelilerin naaşları morglarda yer kalmadığı için hastane bahçelerine bırakılıyor. Dün gece Gazze’de yağan yağmur yer kalmadığı için dışarıya bırakılan Gazzelilerin cesetlerinin üzerine yağdı.