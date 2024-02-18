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Dünya Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı
Dünya

Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 13:13:00 -
Gazzelilerin cesetleri yağmurun altında kaldı

Soykırımcı İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzelilerin naaşları morglarda yer kalmadığı için hastane bahçelerine bırakılıyor. Dün gece Gazze’de yağan yağmur yer kalmadığı için dışarıya bırakılan Gazzelilerin cesetlerinin üzerine yağdı.

Soykırımcı İsrail’in saldırılarında öldürülen Gazzelilerin naaşları morglarda yer kalmadığı için hastane bahçelerine bırakılıyor. Dün gece Gazze’de yağan yağmur yer kalmadığı için dışarıya bırakılan Gazzelilerin cesetlerinin üzerine yağdı.

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