Gazzeli iki Müslüman bilim adamı daha ölü bulundu!

Filistinli kaynaklara göre, Filistin Cezayir Büyükelçiliği, ölü bulunan 2 bilim adamının ailelerine, gaz sızıntısı veya elektrik arızası sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cezayirli makamlar da, bilim adamlarının ölüm sebebini "gaz zehirlenmesi" olarak açıkladı.

SON AYLARDA GAZZELİ BİLİM ADAMLARINA SALDIRILAR ARTTTI

Son aylarda Gazze’de 2 bilim adamı ölü bulunmuştu. Filistin medyası bilim adamının da Hamas’ta önemli görevleri olduğunu ve İsrail’in öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak Hamas ile ilişkili oldukları iddiası hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Nisan ayında, Malezya’da yaşayan Filistinli bir bilim adamına hareket halindeki bir araçtan ateş edilmiş, bilim adamı hayatını kaybetmişti. Hamas, olaydan sonra İsrail İstihbarat teşkilatı MOSSAD’ı, bilim adamını öldürmekle suçlamıştı.