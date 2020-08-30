Gazzeli görme engelli hafız kız kardeşlerin başarısı yoksul ailelerine gurur yaşatıyor

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan görme engelli hafız Heniye ve Şems Ebu Şehme adlı kız kardeşler, zor şartlar altında ilim öğrenerek hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yoksul bir ailede, görme engelli olarak dünyaya gelen Heniye ve Şems, makus talihlerini eğitim sayesinde değiştirmeye çabalıyor.

Kendileri gibi görme engelli otizimli bir erkek kardeşleri de olan Heniye ile Şems, henüz 4-5 yaşındayken babaları sayesinde Kur'an-ı Kerim ile tanışıyor.

Görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmış bir mushafları bulunmadığından ezberlerini babalarının sureleri sesli okuması sayesinde yapan Heniye ile Şems, bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberleyip hafız oluyor.

Bir taraftan da örgün eğitimlerine devam eden kız kardeşler "Hafızlık Belgesi" alarak başarılarını tescilliyor.

- Ailesinin gurur kaynağı

İkinci İntifada sürecinde şehit olan oğulları nedeniyle Filistin Hükümetinin sağladığı destekle geçimini sağlayan aile, görme engelli kızlarının eğitimi için her türden fedakarlığı yapmaya çalışıyor.

Yokluk içerisinde ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan kız kardeşlerden Heniye, üniversiteyi kazanarak ailesine büyük bir gurur yaşatıyor.

Şu an 23 yaşında olan Heniye, üniversitede "Din Usulü" bölümünü yüksek bir dereceyle bitirdikten sonra kendisini sosyal çalışmalara vakfediyor.

Camilerde kadınlara gönüllü olarak vaizlik ve hocalık yapan Heniye, burs bularak tefsir alanında yüksek lisans yapmak istiyor.

Heniye, "Bu hayal belki kötü ekonomik durumumuz nedeniyle suya düşebilir. Yine de her zaman iradenin önünde hiçbir engel duramaz diyorum." şeklinde konuştu.

- Yoksul ailenin tek teselli kızlarının başarısı

On sekiz yaşındaki Şems de ablasının izinden yürüyor. Başarılı bir ilk ve orta eğitiminin ardından liseye devam eden Şems, normal lisede eğitimini sürdürüyor.

Ancak Şems'in okuduğu lisede eğitim araç gereçleri görme engellilere göre olmadığı için o da ancak arkadaşlarının yardımıyla yol alabiliyor.

Geride kalmamak için akranlarının iki katı çaba ortaya koyan Şems, üniversitede iyi bir eğitim alıp hayatın önüne çıkardığı dezavantajları aşmayı hedefliyor.

İki kız kardeşin önce hafızlık, ardından da örgün eğitimdeki başarılarıyla yaşattığı gurur, ekonomik açıdan zor günler geçiren Ebu Şehme ailesine büyük teselli oluyor.

İsrail, 13 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Yoksulluğun yüzde 52'ye, işsizliğin ise yüzde 50'ye çıktığı Gazze'de, Filistinliler ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor.







