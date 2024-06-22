Gazzeli doktoru Şin-Bet öldürmüş

Rantisi’nin, geçen kasım ayında gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet’e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğünün ortaya çıkmasının ardından yazılı açıklama yapan Hamas, “Hastaneler ve sağlık kurumlarında yüzlerce doktor ve sağlık çalışanını öldüren İsrail’in, Rantisi’yi de suikastla öldürmesinin, bu faşist oluşumun zalimliğinin ve Filistin halkına karşı suçlu tutumunun göstergesi olduğu” belirtildi. İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım kapsamında sağlık çalışanları ve hayati öneme sahip sektörleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplumdan süregelen bu korkunç suçlara tepki göstermesi istendi.