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Aktüel

Gazzeli çocuklardan Nekse'nin 53. yılında uçurtma etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-06-05 00:28:50 -
Gazzeli çocuklardan Nekse'nin 53. yılında uçurtma etkinliği

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklar, Nekse'nin (Toprak Kaybetme Günü) 53. yılını evlerinin balkonundan uçurtmalar uçurarak andı.

Gazze'de faaliyet gösteren Tamer Toplum Eğitimi Enstitüsü'nün organize ettiği etkinlik kapsamında balkonlara çıkan çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak sosyal mesafeyi korudu.

Enstitü Müdürü İhab Garbavi, Filistinlilerden çalınan haklar konusunu gündeme getirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Garbavi, çocukların uçurduğu uçurtmaların özgürlük mesajı taşıdığını ve işgal altında yaşayan Filistin halkının umudunu temsil ettiğini söyledi.

Filistinliler her yıl, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi farklı etkinliklerle anıyor.

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