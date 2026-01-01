Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Siyonist İsrail, Filistin’de masum insanları katletmeye devam ediyor. Yapılan bu katliamlar da tüm dünyada yankılanıyor.

Dünyaca tanınan Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, “Unexpected Family - Beklenmedik Aile” filminin ön gösteriminde izlediği görüntülerden derinden etkilendiğini anlattı.

Gazze’deki bir çocuğun yer aldığı video karşısında duygularına hâkim olamadığını belirten Chan, yaşananların kendisinde tarifsiz bir sarsıntı yarattığını dile getirdi.

Jackie Chan, Gazze’de devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede yaşanan insani tablo karşısında büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu Chan, Gazze’den gelen görüntüleri izlediği sırada gözyaşlarını tutamadığını belirterek, bölgede yaşananların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Jackie Chan, Tianjin’de katıldığı film gösteriminde Gazze’den bir çocuğun videosunu izlerken yaşadığı duygusal anları da paylaştı.

Ünlü oyuncu, çocuğun “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” sözlerini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Chan, o an yaşadığı duygusal yoğunluğu anlatırken “Vov, gözyaşlarım anında süzülmeye başladı” ifadelerini kullandı.