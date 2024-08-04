Gazzeli çocuğun haykırışı boğazları düğüm düğüm etti! 'Ölüp dinlenmek istiyorum artık'

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamları şiddetini artırarak devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunu, işgal edilen topraklarını kurtarmak için mücadele verdiği için 'terörist' ilan ettiği Hamas'la savaştığı yalanını atarak kandıran ve çocuk, yaşlı, kadın dinlemeden siviller üzerinde soykırım yapan katil İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor.

Son olarak Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin ardından terör devletine karşı meydanlara çıkanlar, İsrail'in soykırım suçuna tepki gösterirken; Gazze'den gelen görüntüler izleyenlerin içini kanatmaya devam ediyor.

Han Yunus'ta annesiyle birlikte defalarca kez yerinden edilen Gazzeli küçük çocuğun sözleri izleyenlerin yüreğini dağladı, boğazlar düğüm düğüm oldu.

10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, "Siyonistlerin bizi rahat bırakmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Her şeyden yorulduk." ifadelerini kullanarak çocukluğunu yaşamak istediğini söyledi. Gözyaşları içinde çok yorulduğunu anlatan Gazzeli çocuk, "Her gün ölmeyi diliyorum. Ölüp dinlenmek istiyorum artık. Bıktık, acı çekiyoruz." sözleriyle boğazları düğümledi.

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Çocuğun dilinden dökülen sözler izleyenleri derinden etkiledi.