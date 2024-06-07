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Gündem Gazze’den sonra sırada Lübnan var
Gündem

Gazze’den sonra sırada Lübnan var

Yeniakit Publisher
2024-06-07 06:58:00 -
Gazze’den sonra sırada Lübnan var

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a karşı saldırı için genel hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail merkezli Ynet haber sitesinin haberine göre Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, Hizbullah ile 2006'da yaşanan savaşın 18. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

"İsrail ordusu kuzeyde saldırı için genel hazırlıklarını tamamladı"

Hizbullah'a karşı hazır olduklarını ve kuzey sınırında düşmanın güçlü bir orduyla karşılaşacağını söyleyen Gordin, "İsrail ordusu kuzeyde saldırı için geçen hafta genel hazırlıklarını tamamladı" dedi.
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Sahadaki asker ve komutanların eğitimli ve kararlı olduklarını öne süren Gordin, Hizbullah'a karşı olası her mücadelenin üstesinden geleceklerini iddia etti.

"Bir an bile durmayacağız"

Lübnan'daki Hizbullah'a sert darbeler indirdiklerini söyleyen Gordin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir an bile durmayacağız. Görev tamamlanıncaya kadar güç ve zeka kullanarak savaşmaya devam edeceğiz. Görev de kuzeye güvenlik getirmektir. İsrail ordusu geride kalan 8 ay boyunca her gün ve her gece Hizbullah'ın silahlı unsurlarına karşı savaştı.

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