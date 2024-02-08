  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koruyucu kasklardaki bilinmeyen tehlike kuryeleri tedirgin etti: Hayatınızla oynamayın

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu!

Alper Gezeravcı uzay deneylerini paylaştı

Bu gençlerimize ne oluyor... Böyle bir cinnet yok... Tüm ailesini vahşice katletti

Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi

Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!
Gündem Gazze'den sonra oraya şehit ateşi düştü
Gündem

Gazze'den sonra oraya şehit ateşi düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-08 16:23:00 -
Gazze'den sonra oraya şehit ateşi düştü

Terör devleti İsrail'in saldırılarına devam ettiği Ramallah'ta 1 sivil daha şehit düştü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ın batısındaki Kefer Ayn beldesinde yaklaşık iki hafta önce İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Muhammed Halil el-Bergusi kurtarılamadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 386'ya yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Damir İnsan Hakları Kuruluşunun dün yaptığı ortak açıklamada, işgal altındaki bölgede, 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 6 bin 900'e yükseldiği belirtilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!
Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

Dünya

Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi
Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi

Aktüel

Diriliş Buluşmaları’nın 9’ncusu Filistin gündemiyle Ankara’da düzenlendi

İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor
İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor

Kültür - Sanat

İsrail Filistinlilerin kültürünü de yok etmek istiyor

Rusya ve Çin'den Filistin teması
Rusya ve Çin'den Filistin teması

Dünya

Rusya ve Çin'den Filistin teması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23