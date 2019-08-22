Gazze'den İsrail'e roket atıldı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'den, İsrail sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine bir roketin daha roket atıldığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail'e ikinci bir roket atıldığını ve uyarı sirenlerinin çalındığını belirtti.

İsrail ordusu daha önce de Gazze'den İsrail'e roket atıldığını açıklamış ancak olayda can kaybı yaşanmamıştı. İsrail, roket saldırısına karşılık olarak Hamas'a ait bir askeri noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Gazze'den olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.