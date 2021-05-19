Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürü Zuheyr Şahin, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman yardımı istedi.

Şahin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle vatandaşların ciddi hayati tehlike içinde olduğunu ve sivil savunma çalışmalarında gerekli ekipmanların temin edilmesi gerektiğini belirtti.

"Mısır ve Ürdün'den Gazze'ye acil enkaz kurtarma ekip ve ekipmanları göndermelerini rica ediyoruz." diyen Şahin, uluslararası topluma da söz konusu ekip ve ekipmanların girişine izini vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Saldırıların bölgedeki altyapıyı hasara uğrattığını söyleyen Şahin, İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan silahsız, sivil vatandaşları hedef almaya yoğunlaştığını vurguladı.

Gazze'nin 46,6 milyon dolarlık tıbbi malzemeye ihtiyacı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması için 46,6 milyon dolarlık yardım istedi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık hizmetleri için ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri, ameliyat ve yoğun bakım ekipmanları, röntgen cihazları, cerrahi aletler ve laboratuvar malzemeleri gibi bir dizi tıbbi malzemeye acil ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

KAYNAK: AA