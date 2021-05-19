  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha
Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!
Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Dünya Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!
Dünya

Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in bombardımanı sonucu ortaya çıkan enkazın kaldırılabilmesi için iki ülkeden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:59:00 -
Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürü Zuheyr Şahin, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman yardımı istedi.

Şahin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle vatandaşların ciddi hayati tehlike içinde olduğunu ve sivil savunma çalışmalarında gerekli ekipmanların temin edilmesi gerektiğini belirtti.

"Mısır ve Ürdün'den Gazze'ye acil enkaz kurtarma ekip ve ekipmanları göndermelerini rica ediyoruz." diyen Şahin, uluslararası topluma da söz konusu ekip ve ekipmanların girişine izini vermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Saldırıların bölgedeki altyapıyı hasara uğrattığını söyleyen Şahin, İsrail'in kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan silahsız, sivil vatandaşları hedef almaya yoğunlaştığını vurguladı.

Gazze'nin 46,6 milyon dolarlık tıbbi malzemeye ihtiyacı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının karşılanması için 46,6 milyon dolarlık yardım istedi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık hizmetleri için ilaç, tıbbi tüketim malzemeleri, ameliyat ve yoğun bakım ekipmanları, röntgen cihazları, cerrahi aletler ve laboratuvar malzemeleri gibi bir dizi tıbbi malzemeye acil ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

KAYNAK: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..
Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi
Gündem

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

ABD medyası, Pentagon'un iç ve dış operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük gizli ordusunu kullandığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay