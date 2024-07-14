Gazze’deki soykırıma ses çıkarmayan Sertab Erener Cumhurbaşkanına seslendi! “Hayvanlara yapılan bence bu soykırım”
İsveç’teki 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda öne çıkan Filistin’e destek gösterileri ve mesajlarıydı. Ancak Şarkıcı Sertab Erener’in konuk olarak çağrıldığı yarışmada Gazze’deki soykırıma değinmemesi eleştiri konusu olmuştu. Erener’in şarkı söylerken yayıncı kuruluşun İsrail bayrağı sallayan izleyicileri ekrana getirmesi de tartışılan bir diğer konu olmuştu. Aynı Sertab Erener dün Cumhurbaşkanına seslendi.
Tüm dünyanın ‘soykırım’ olarak anlattığı katil İsrail’in saldırıları protesto edilirken Eurovision’da ve Türkiye gündeminde tek bir laf etmeyen şarkıcı Sertab Erener, sokak hayvanları yasası hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanımıza ben şahsen sesleniyorum diyen Sertab Erener, “Lütfen bu yasa geçmesin, yasayı geri çekelim. Bence bu bir soykırım." İfadelerini kullandı. En çok haksızlığa tahammül edemediği söyleyen Erener, hayvanlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyada bu tutumundan dolayı şarkıcıya tepki gösterildi.
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