Gazze’deki soykırıma ses çıkarmayan Sertab Erener Cumhurbaşkanına seslendi! “Hayvanlara yapılan bence bu soykırım”

Tüm dünyanın ‘soykırım’ olarak anlattığı katil İsrail’in saldırıları protesto edilirken Eurovision’da ve Türkiye gündeminde tek bir laf etmeyen şarkıcı Sertab Erener, sokak hayvanları yasası hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanımıza ben şahsen sesleniyorum diyen Sertab Erener, “Lütfen bu yasa geçmesin, yasayı geri çekelim. Bence bu bir soykırım." İfadelerini kullandı. En çok haksızlığa tahammül edemediği söyleyen Erener, hayvanlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada bu tutumundan dolayı şarkıcıya tepki gösterildi.