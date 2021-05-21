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Aktüel Gazze’deki mazlumlara Kızılay’dan sıcak yemek
Aktüel

Gazze’deki mazlumlara Kızılay’dan sıcak yemek

Bir yandan İsrail zulmü, diğer yandan salgınla mücadele eden Gazzelilere Türk kızılayı el uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:50:00 -
Gazze’deki mazlumlara Kızılay’dan sıcak yemek

Türk Kızılay, Gazze’deki saldırılarda mağdur olanlara sıcak yemek dağıtımına başladı. Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Gazze genelinde evlerini kaybedenlerin sığındığı Kuzey bölgede 14, Gazze merkezinde 11 ve Refah’ta 1 olmak üzere 26 okulda 40 bin 150 kişinin konakladığı tespit edildi. İlk etapta 14 gün boyunca, Cebelya Çarşı İlkokulu’nda barınanlara sıcak yemek dağıtacak Kızılay, bölgedeki aşevleriyle sıcak yemek dağıtımlarını gelecek günlerde daha da genişleterek sürdürecek. Öte yandan, bölgede görev yapan Türk Kızılay ekipleri, Filistin Kızılayı yetkilileriyle temasa geçerek, acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tedariki konusunda çalışıyor.

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