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Dünya Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak
Dünya

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır yönetiminin, kentin güneyindeki Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 08:09:00 -
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Mısır, Refah Sınır Kapısını pazartesi günü çift yönlü kapatacak

İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır makamları bize, Refah Sınır Kapısının pazartesi günü çift yönlü kapatılacağını iletti." ifadesini kullandı.

Buzum, sınır kapısını kapatma kararının sebebi ya da kaç günlüğüne kapatılacağına ilişkin bilgi vermedi. Mısır yönetiminden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Söz konusu kararla birlikte Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez kapanmış olacak.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

 

 

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