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Gündem Gazze’deki BM okulları binlerce Filistinliye kucak açtı
Gündem

Gazze’deki BM okulları binlerce Filistinliye kucak açtı

Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarından kaçan Filistinli siviller, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na ait okullara sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:27:00 -

Gazze Şeridi’nde 10 Mayıs’ta İsrail’in başlattığı operasyon devam ederken, siviller tehlikeli bölgelerden ayrılmaya başladı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Gazze Operasyon Müdürü Matthias Schmale, yerlerinden edilen 38 binden fazla Filistinlinin BM’ye bağlı okullara sığındığını söyledi.

Gazze Şeridi’nde Maghazi Mülteci Kampı’ndaki UNRWA’ya ait bir okula sığınan Filistinli Murad Al-Buhairi yaptığı açıklamada, ". uçaklarının hava saldırıları ve topçu saldırıları nedeniyle evlerimizden kaçtık. Evlerimizin bulunduğu doğu Maghazi bölgesi, Gazze Şeridi’ndeki diğer bölgeler gibi şiddetli bombardımana maruz kaldı. Kudüs için her şeyi feda etmeye hazırız” dedi.

BM tarafından yapılan açıklamada Gazze’deki BM’ye bağlı 50 okulun yaklaşık 100 bin kişilik kapasitesinin bulunduğu belirtilmişti. Ancak insanların bir arada kalmasının korona virüs vakalarında artışa yol açmasından endişe ediliyor.

Gazze Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları nedeni ile toplam 40 cadde ve kavşağın kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti. Saldırılar nedeniyle onlarca ev ve bina ile iş yeri, resmi binalar kullanılamaz hale geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 198’e, yaralıların sayısının ise bin 300’e yükseldiğini açıkladı. İsrail tarafından yapılan açıklamada ise devam eden çatışmalarda bugüne kadar 11 İsrail vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi.

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