Gazze'deki bir hastanede İsrail engeline takılan oksijen üretim tesisi durdu

GAZZE (AA) - Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in onarılması için gerekli malzemelerin girişini engellemesi nedeniyle bölgedeki hastanenin oksijen üretim tesisinin durduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Mühendislik ve Bakım Genel Müdürü Bessam el-Hamadin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Şuheda el-Aksa Hastanesi'ndeki oksijen üretim tesisinin, işgal güçlerinin onarımı için gerekli malzemelerin girişi için Sanduka Şirketi'ne onay vermemesi nedeniyle durduğunu belirtti.

Üretim tesisinin durmadan önce arızalandığını, tamir için eksik parçalar olduğunu aktaran Hamadin, gerekli parçaların merkezi Batı Şeria'da bulunan tıbbi malzeme şirketi Sanduka'nın Kudüs şubesinde bulunduğunu belirtti.

Hamadin, yaklaşık bir aydan bu yana gerekli malzemelerin ve parçaların girişini talep ettiklerini ancak İsrail'in bu talebi herhangi bir sebep göstermeksizin reddettiğini ifade etti.

Oksijen üretim tesisinin durmasının, bölgedeki hastaların sağlık durumunu olumsuz etkilediğine dikkati çeken Hamadin, "Bu kesintinin, yoğun bakım hastaları, kuvözlerdeki prematüre bebekler ve doğum operasyonları için riskli sonuçları bulunuyor." dedi.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.