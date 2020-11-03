  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gazze'deki bazı bölgelerde uygulanan Kovid-19 önlemleri hafifletildi
Aktüel

Gazze'deki bazı bölgelerde uygulanan Kovid-19 önlemleri hafifletildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:23:30 -
Gazze'deki bazı bölgelerde uygulanan Kovid-19 önlemleri hafifletildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle birçok bölgede uygulanan kısıtlamaların hafifletildiği açıklandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçları ve genel şartlar göz önünde bulundurularak Beyt Hanun, et-Türkmen, eş-Şeyh Rıdvan ve el-Bureyc'e uygulanan karantina önlemlerini hafifletme kararı alındığını belirtti.

Bezm, bakanlık ve acil durum komitelerinin vatandaşların alınan önlemlere uymalarını teşvik etme konusunda anlaştığını ifade etti.

Gazze'deki Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle 22 Ekim'den bu yana söz konusu bölgelerde karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Gazze'deki Kovid-19 salgını sebebiyle, şu ana kadar 37 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7 bin 231'e ulaşmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de neler oluyor? Ulusal muhafızlar sokağa indi
Dünya

ABD'de neler oluyor? Ulusal muhafızlar sokağa indi

Dünyanın kilitlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerinde ulusal muhafızlar sokağa indi.
Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!
Siyaset

Bülent Arınç'tan Çevik Bir hatırlatması!

AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümünü kutlayan Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 Şubat'ın başmümessillerinden dönemin Ge..
Ya cahil, ya provokatör! Deprem üzerinden cemaatlere saran Ahmet Hakan rezil oldu
Gündem

Ya cahil, ya provokatör! Deprem üzerinden cemaatlere saran Ahmet Hakan rezil oldu

Hürriyet’te Aydın Doğan zihniyetini devam ettiren ve İslami gruplara saldırmak için fırsat kollayan Ahmet Hakan, İzmir depremi üzerinden tar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay