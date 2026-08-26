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Dünya Gazze'de yapım aşamasındaki su arıtma tesisi bombalandı!
Dünya

Gazze'de yapım aşamasındaki su arıtma tesisi bombalandı!

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Gazze'de yapım aşamasındaki su arıtma tesisi bombalandı!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesine düzenlediği saldırıda, yerinden edilen yüzlerce aileye içme suyu sağlaması planlanan ve hizmete girmesine günler kalan küçük bir su arıtma tesisi yıkıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesine düzenlediği saldırıda, yerinden edilen yüzlerce aileye içme suyu sağlaması planlanan ve hizmete girmesine günler kalan küçük bir su arıtma tesisi yıkıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze şehir merkezinde yer alan Şeyh Rıdvan bölgesinde düzenlediği saldırıda, yapımı tamamlanmak üzere olan küçük bir su arıtma tesisinin yerle bir olduğu bildirildi.

Saldırıda, bölgedeki yerinden edilmiş Filistinli ailelere içme suyu sağlaması planlanan tesisin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Tesisin birkaç gün içerisinde faaliyete geçmesi ve bölgede yaşayan binlerce yerinden edilmiş aileye su sağlaması bekleniyordu.

Aynı saldırıda bir caminin de yıkıldığı aktarıldı.

 

Gazze'de su krizi derinleşiyor

Saldırı, Gazze'de yaklaşık üç yıldır devam eden altyapı tahribatının neden olduğu ağır su krizinin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze genelindeki kuyular, su boru hatları ve büyük ölçekli deniz suyu arıtma tesislerinde ciddi hasar meydana geldi. Bu durum, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin temiz ve güvenli içme suyuna erişimini daha da zorlaştırdı.

Şeyh Rıdvan'da saldırıya uğrayan tesisin, bölgedeki su ihtiyacının karşılanmasına yönelik yerel ölçekteki çalışmalardan biri olduğu ve tamamlandığında yüzlerce ila binlerce aileye hizmet vermesinin hedeflendiği belirtildi.

Tesisin hizmete girmeden önce yerle bir edilmesi, Gazze'deki mevcut su altyapısının yeniden işler hale getirilmesi konusunda yaşanan sorunların yanı sıra, yerinden edilen nüfusun temel ihtiyaçlara erişimindeki güçlükleri de artırıyor.

Kaynak: Mepa News

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